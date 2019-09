Am Wochenende wird es heiss

Das es für die Jahreszeit sehr warm ist, liegt an einer ausgedehnten Hochdruckzone, in deren Bereich wir momentan liegen, schreibt Meteonews am Freitag. Das Resultat sei eine Reihe ruhiger Septembertage mit viel Sonnenschein. Bereits am Freitag liegen die Höchsttemperaturen bei 25 Grad – ein lupenreiner Sommertag.