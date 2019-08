Alarmstufe Rot wegen Supertaifun

«Lekima» wütete am Freitag auch über einigen kleinen südjapanischen Inseln. Es wurde erwartet, dass der Sturm am Samstag das chinesische Festland erreicht. Dort lösten die Behörden die Alarmstufe Rot aus. Nach Angaben des Nationalen Meteorologischen Zentrums handelt es sich um den stärksten tropischen Wirbelsturm seit 2014. Die Warnungen gelten auch für die Millionenmetropole Shanghai.

Sudden powerful gusts hitting then calm, then bam, another powerful gust - super #typhoon#Lekima#Japan#Ishigakipic.twitter.com/STkWeV0VvR

— James Reynolds (@EarthUncutTV) August 8, 2019