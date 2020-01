Wie Weinsteins Privatdetektive Zeuginnen austricksen wollten

Die enorme mediale Aufmerksamkeit dürfte eine der grössten Herausforderungen für die Strafkammer unter Vorsitz von Richter James Burke werden. «In God we trust» steht über dem Richterstuhl, und der Beistand höherer Mächte wird wohl schon in den kommenden zwei Wochen nötig sein, wenn es um die Auswahl der zwölf Jury-Mitglieder geht. Staatsanwaltschaft wie Verteidigung wollen ein voreingenommenes Gremium verhindern. Aber ist das überhaupt möglich, bei allem, was bereits über Harvey Weinstein gesagt und geschrieben wurde?

«In diesem grossartigen Land gilt ein Mann so lange als unschuldig, bis seine Schuld bewiesen wurde.»Donna Rotunno, Weinsteins Anwältin

Weinsteins Hauptanwältin Donna Rotunno, eine ausgewiesene Spezialistin für die Verteidigung von Sexualstraftaten, wird später vor der Presse an einen juristischen Grundsatz erinnern: «In diesem grossartigen Land gilt ein Mann so lange als unschuldig, bis seine Schuld bewiesen wurde.» Doch auch vor Staatsanwältin Joan Illuzzi liegt keine einfache Aufgabe. Denn so sehr die Betroffenen diesem Verfahren entgegengefiebert haben, es gibt auch Amerikaner, die der Me-too-Debatte inzwischen überdrüssig sind.

Dieses Verfahren, es wird wohl einmal mehr ein Glaubenskampf werden – das macht bereits der erste Tag deutlich, an dem es vorrangig um Formalia geht. Illuzzi wehrt einen Antrag der Verteidigung ab, die darauf dringt, verschriftlichte Zeugenaussagen und E-Mails ungeschwärzt zu bekommen. Sämtliche relevanten Informationen seien übermittelt worden, aber es gehe hier nicht zuletzt auch um Opferschutz: Die Zeuginnen hätten sich schliesslich zu sensibelsten Dingen eingelassen.

Worauf die Staatsanwältin abzielt, wird kurz darauf klar: Die Verteidigung, so Illuzzis Vorwurf, habe über eine angeheuerte Privatdetektei bereits Kontakt zu einer Zeugin gesucht. Ein Mitarbeiter von «Black Cube» – einer Firma, die sich auf die Informationsbeschaffung in Rechtsstreitigkeiten spezialisiert hat – versuchte demnach, der Frau unter Vorspiegelung falscher Tatsachen Details zu ihrer Aussage vor Gericht zu entlocken. Gegründet wurde «Black Cube» von zwei ehemaligen Mitarbeitern des israelischen Geheimdienstes.

«Zeuginnen schon genug Schaden zugefügt»

Nicht die einzige Beschwerde, die die Staatsanwältin vor dem Richter vorbringt: Illuzzi stört sich ausserdem an Interviews von Verteidigerin Donna Rotunno. Diese habe sich gegenüber der Presse wiederholt auf herabwürdigende Art über jene Frauen geäussert, mit deren Hilfe die Staatsanwaltschaft Weinstein hinter Gitter bringen will. Zu ihnen zählt Mimi Haleyi, eine ehemalige Produktionsassistentin der Weinstein Company: Sie gibt an, 2006 von Weinstein in dessen New Yorker Appartement zum Oralsex gezwungen worden zu sein. Eine zweite, bislang unbekannte Frau, bezichtigt den ehemaligen Studioboss der Vergewaltigung. Ausserdem sollen weitere Frauen als Zeuginnen gehört werden, deren Vorwürfe nicht Teil der Anklage sind. «Diesen Zeuginnen wurde schon genug Schaden zugefügt», appelliert Illuzzi.