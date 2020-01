Washington glaubt an Abschuss durch Irans Militär

Auch aus Sicherheitskreisen hiess es, die USA prüften die Möglichkeit, dass die Boeing 737 versehentlich abgeschossen wurde. Das US-Verteidigungsministerium lehnte eine Stellungnahme ab. US-Präsident Donald Trump sagte, jemand könnte einen Fehler gemacht haben. Er habe das Gefühl, dass etwas sehr Schreckliches passiert sei. Details nannte er nicht. Gemäss «Newsweek» gehen amerikanische und irakische Experten davon aus, dass es sich bei der Rakete um eine russische Tor handelt. Der Chef der iranischen zivilen Luftfahrtbehörde weist alle Vorwürfe zurück. «Wissenschaftlich gesehen ist es unmöglich, dass eine Rakete die ukrainische Maschine getroffen hat, deshalb sind solche Gerüchte unlogisch», zitierte die iranische Nachrichtenagentur Irna Ali Abedzadeh.

Boeing versuchte zum Flughafen zurückzukehren

Die Maschine hatte nach Erkenntnissen der iranischen Ermittler noch versucht, zum Flughafen zurückzukehren. Sie befand sich zum Zeitpunkt des Absturzes wegen eines «Problems» bereits auf dem Rückflug. Das erklärte die iranische Zivilluftfahrt-Organisation (CAO) in der Nacht zum Donnerstag. Augenzeugen berichteten laut der CAO von einem Feuer an Bord der Unglücksmaschine, das an «Intensität zunahm».

Die Boeing 737 der privaten Fluggesellschaft UIA war am frühen Mittwochmorgen zwei Minuten nach dem Start bei einer Flughöhe von 8000 Fuss (2400 Metern) plötzlich von den Radarschirmen verschwunden. Jedoch habe der Pilot keinen Notruf abgesetzt, erklärte die CAO. Keiner der 176 Insassen überlebte das Unglück.

An Bord der Boeing 737 waren nach Angaben der Regierung in Kiew unter anderem 82 Iraner, 63 Kanadier sowie zehn Schweden, drei Briten, vier Afghanen und elf Ukrainer. Neun der Ukrainer waren Besatzungsmitglieder.

Die Thesen aus Kiew

Ukraines Staatschef Wolodimir Selenski rief für Donnerstag Staatstrauer aus. Bei einer Gedenkzeremonie für die ukrainischen Opfer am Flughafen von Kiew rief er erneut dazu auf, keine Spekulationen zu der Absturzursache zu verbreiten. Priorität sei es, die wahren Gründe herauszufinden. An den Ermittlungen vor Ort und der «Entschlüsselung der Flugschreiber» beteiligten sich nach seinen Angaben 45 ukrainische Behördenvertreter und Experten.

Wolodymyr Selenski legt Blumen am Flughafen in Kiew nieder. (AP/Keystone/9. Januar 2020)

Nur wenige Länder mit Analyse vertraut

Teheran will die Flugschreiber im «Ausland» auswerten lassen, hatte sich jedoch am Mittwoch geweigert, sie den USA oder Boeing zur Auswertung zu überlassen. Ausser den USA sind nur wenige Länder technisch zu einer Analyse der «Black Boxes» in der Lage, darunter Deutschland und Frankreich.