Washington glaubt an Abschuss durch das iranische Militär

Tatsächlich hat Russland Iran ab November 2006 insgesamt 29 jeweils mit vier Raketen bestückte Tor-M1-Boden-Luft-Raketensysteme verkauft. Doch die von Danilow angesprochenen «Daten» sind bisher nur zwei in sozialen Medien hochgeladene Fotos von Tor-Raketenresten an unbekannten Orten. Es sei kaum möglich, den tatsächlichen Ort zu überprüfen, kommentierte Eliot Higgins von der englischen Gruppe Bellingcat, die durch ihre wegweisende Untersuchung des Abschusses der Passagiermaschine MH17 durch das russische Militär 2014 bekannt geworden war.

Geführt wird die Untersuchung von der iranischen zivilen Luftfahrtbehörde (CAOI). Deren Chef Ali Abedzadeh zufolge lud der Iran bereits am Mittwoch neben der Ukraine auch Schweden, Kanada und die USA ein, Vertreter für eine Untersuchungskommission zu benennen. Ein solches Vorgehen entspricht Anhang 13 zur Luftfahrtkonvention von Chicago von 1944: Danach leitet die zuständige Behörde des Landes, in dem sich das Unglück ereignet, die Ermittlung. Auch das Land, in dem das abgestürzte Flugzeug registriert war, das Herstellerland und alle Länder mit toten Staatsbürgern unter den Opfern werden zu einer solchen Untersuchung eingeladen, die bis zu einem Jahr dauert. Die UNO-Luftfahrtbehörde Icao bestätigte, mit allen betroffenen Staaten im Kontakt zu sein.

Wer analysiert die Black Box?

Kanada werde «Teil der Untersuchung sein, nicht nur weil wir die Expertise haben, sondern weil wir einen so bedeutenden Verlust an Leben unserer Staatsbürger erlitten haben», sagte Ministerpräsident Justin Trudeau. Dem kanadischen Regierungschef zufolge waren unter den 167 toten Passagieren 63 kanadische Staatsbürger. 71 weitere Passagiere hätten mit Umstiegen in Kiew ebenfalls nach Kanada fliegen wollen. Zur iranischen Diaspora in Kanada zählen mehr als 200 000 Menschen.

Wichtig für die Aufklärung ist das Auslesen von Flugschreiber und Cockpitrecorder. Üblicherweise werden diese zur Auswertung an den Flugzeughersteller übergeben werden – in diesem Fall an Boeing im US-Bundesstaat Seattle. Dies aber schloss CAOI-Chef Ali Abedzadeh aus. «Wir werden die Black Box nicht dem Hersteller und den Amerikanern übergeben.» Abedzadeh zufolge ist noch nicht klar, welches Land die Geräte analysieren werde. Beide Geräte sollen möglicherweise beschädigt sein.