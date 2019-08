Vier Alpinisten sterben bei Bergunfällen

Am Wochenende sind vier Personen bei Bergunfällen in der Schweiz gestorben - eine 30-jährige Alpinistin bei der Besteigung der Fiamma in Vicosoprano GR, ein 66-jähriger Wanderer in Roveredo GR und zwei Alpinisten beim Aufstieg zur Dent Blanche VS.

In Vicosoprano löste sich am Samstag nach ersten Erkenntnissen auf einer Höhe von rund 2400 Metern über Meer ein Felsstück, auf welchem die Frau stand, wie die Kantonspolizei Graubünden am Sonntag mitteilte. Die Alpinistin aus Deutschland stürzte 100 Meter in die Tiefe. Ihr 36-jähriger Begleiter, ein Landsmann, wurde vom Felsstück touchiert.