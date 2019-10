Überfüllte Züge: SBB zwingen Passagiere auszusteigen

«Jedes verfügbare Rad rollt an diesem Wohenende»

Die SBB begründen die Aufforderungen zum Aussteigen mit Sicherheitsbestimmungen für den Gotthardtunnel. «Wir riskieren keine Menschenleben», sagt Mediensprecher Daniele Pallecchi. Unser Zugpersonal ist verpflichtet, jederzeit alle Durchgänge und Notausgänge freizuhalten.» Das sei nur bis zu einer Belegung von 140 Prozent möglich. Die Passagiere, die den Zug verliessen, hätten einen Konsumationsgutschein von fünf Franken erhalten.

Die SBB rufen Reisende dazu auf, in der Ferienzeit, an Feiertagen oder an Wochenenden die Auslastung der Züge mit einer Fahrplanabfrage zu kontrollieren und allenfalls Platzreservierungen zu tätigen. «Wer einen Platz reserviert, kann sich den Betrag an die Konsumation im Bistro anrechnen lassen.»

Der Einsatz von Entlastungszügen in den Süden ist laut Pallecchi nicht unendlich möglich. «Jedes verfügbare Rad rollt an diesem Wohenende. Doch länger als 400 Meter kann ein einzelner Zug leider nicht werden.»