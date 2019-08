Trump verurteilt «hasserfüllte Tat»

Abbott sprach von einem der «tödlichsten Tage in der Geschichte von Texas» und von einem «hasserfüllten und sinnlosen Gewaltakt». Bei dem festgenommenen Verdächtigen handelte es sich um einen 21-Jährigen aus dem rund 900 Kilometer entfernten Allen in Texas.

Tat womöglich aus Hass

Die Polizei rief die Menschen in El Paso dazu auf, Blut zu spenden. Gouverneur Abbott sagte der Pressekonferenz in El Paso, es hätten sich Schlangen von Menschen gebildet, die Blut spenden wollten. «Jetzt ist es an der Zeit für Texaner, zusammenzukommen und sich gegenseitig zu unterstützen.»

Ein von dem mutmasslichen Schützen verfasstes Online-Manifest wies laut Polizeichef Allen auf ein mögliches Hassverbrechen hin - in den USA wird damit eine Tat charakterisiert, die sich etwa gegen Menschen einer bestimmten Herkunft, Hautfarbe oder sexuellen Orientierung richtet. In dem Schriftstück ist von seiner «hispanischen Invasion» die Rede. Ausserdem äussert der Autor die Erwartung, dass er bei dem Amoklauf getötet werde. Es sei allerdings noch nicht bestätigt, ob das Manifest tatsächlich von dem Verdächtigen stamme.

Volles Einkaufszentrum

«20 unschuldige Menschen haben ihr Leben verloren», sagte Abbott weiter. Das Alter der im Spital behandelten Opfer lag zwischen zwei und 82 Jahren. Nach Angaben der Polizei war das Walmart-Einkaufszentrum voll mit Menschen, als der Amoklauf begann. 1000 bis 3000 Menschen seien in der Mall gewesen. Augenzeugen zufolge fielen die ersten Schüsse gegen 10.30 Uhr. Laut Zeugen feuerte der Schütze wahllos auf seine Opfer.

Der Sender CNN berichtete, Familien hätten in dem Walmart in dem Ladenkomplex für den bevorstehenden Beginn des neuen Schuljahres eingekauft. Auch rund 100 Walmart-Mitarbeiter seien in dem Supermarkt gewesen. Der Konzern zeigte sich schockiert über die Geschehnisse. Man bete für die Opfer, hiess es in einer Twitternachricht von Walmart.