Tessiner Pension nach tödlichem Streit in Brand gesteckt

In der Pension in Viganello TI, in der vor zehn Tagen ein Mann getötet worden war, ist am Samstag ein Feuer ausgebrochen. Um 6.30 Uhr ging bei der Feuerwehr die Meldung ein, dass das Haus in Brand stehe.

Die ausgerückten Rettungskräfte mussten anschliessend sieben Bewohner aus dem Gebäude evakuieren. Einige von ihnen mussten mit Verdacht auf Rauchvergiftung behandelt werden. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen.

Am Sonntag verhaftete die Polizei eine 28-jährige Frau wegen mutmasslicher Brandstiftung. Sie soll eine enge Bekannte des Opfers sein. Wie die Tessiner Kantonspolizei mitteilte, wurde bei dem Brand niemand verletzt. Es habe jedoch Sachschaden gegeben. Die junge Frau wohnt in der Region Lugano. Lokale Medien berichteten, dass sie das Opfer gut kannte.