Südtirol: Auto rast in Reisegruppe – sechs Tote

Ein Auto ist in Südtirol in eine Reisegruppe gefahren und hat sechs Menschen tödlich verletzt. Bei den Opfern handelt es sich nach italienischen Medienberichten um junge Menschen. Die 17-köpfige Gruppe junger Leute aus Deutschland habe nach einem Abend in einem Lokal an einem Reisebus in Luttach in der Nähe von Bruneck gestanden, als das Auto gegen 1.00 Uhr in die Gruppe gerast sei.