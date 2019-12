Snowboarder stirbt nach Lawine am Piz Nair

Der Snowboarder, der am Stephanstag am Piz Nair von einer Lawine verschüttet worden war, ist am Samstag verstorben. Der in der Schweiz wohnhafte 36-Jährige war am Donnerstag in einer Vierergruppe an einem Südost-Hang am Piz Nair ausserhalb der gesicherten Piste unterwegs. Als die Gruppe den gleichen Hang zum zweiten Mal einzeln befuhr, löste der 36-Jährige eine Lawine aus. Seine Begleiter, welche vorausgefahren waren, warteten an einem sicheren Ort am Fusse des Hangs.