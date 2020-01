Seit Dezember vermisst: 17-Jährige tot aufgefunden

Am Ufer des Neuenburgersees in Yverdon-les-Bains wurde am Montagnachmittag eine Leiche entdeckt. Der Polizeieinsatz war auch am Dienstag noch im Gange. Die Polizei hat den Fundort grossräumig abgesperrt.

Aus den Befürchtungen wird nun traurige Gewissheit: Bei der toten Person handelt es sich um die 17-jährige Schülerin, die seit dem 27. Dezember vermisst wurde. Das bestätigen Familienangehörige gegenüber «24 heures».

Die Schülerin habe am Tag ihres Verschwindens zusammen mit ihrer 14-jährigen Schwester in Yverdon-les-Bains VD eine Trampolinhalle in der Nähe des Bahnhofs aufgesucht. Danach wollte sie nach eigenen Aussagen nur kurz ihren Ex-Freund treffen. Wie «24 heures» weiter berichtet, soll der Ex-Freund der Toten bereits von der Polizei festgenommen worden sein und sich derzeit in Untersuchungshaft befinden.