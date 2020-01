Sechs Touristen sterben bei Raserunfall im Südtirol

Ein Auto ist im Südtirol in eine Gruppe junger deutscher Touristen gefahren. Dabei wurden sechs Menschen tödlich verletzt. Der 27-jährige Fahrer war nach Medienberichten betrunken und hatte 1,97 Promille im Blut. Er wurde festgenommen.

Bei den Opfern handelt es sich nach Medienberichten um junge Menschen zwischen 20 und 25 Jahren. Die Gruppe habe nach einem Abend in einem Lokal an einem Reisebus in Luttach in der Nähe von Bruneck gestanden, als das Auto in die Gruppe gerast sei, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa. Sechs Personen seien in der Nacht zu Sonntag sofort gestorben, vier seien schwer verletzt worden. Eine Frau sei mit einem Helikopter in ein Spital nach Innsbruck in Österreich geflogen worden. Insgesamt wurden laut Feuerwehr elf Menschen verletzt.