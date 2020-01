Scharfschützen erschiessen in Australien bis zu 10'000 Kamele

Auf den sozialen Netzwerken sorgte diese Ankündigung für Entrüstung unter den Nutzern. «Unglaublich, was für eine Gräueltat!», schrieb einer. Ein anderer: «Ihr habt so viel verloren und eure Antwort ist es, Kamele zu töten. Ihr habt dieses Problem verursacht, löst es human!» Vereinzelte Somalische Staatsangehörige riefen dazu auf, die Kamele nach Somalia zu transportieren. «Bitte tötet unsere Kamele nicht. Bringt sie zu uns zurück!», heisst es im Tweet eines somalischen Users. Ihrer Ansicht nach gelangten die ersten Kamele durch britische Kolonisten von Somalia nach Australien.

Umweltministerium mit Anzahl Tieren überfordert

Kamele wurden in Australien erstmals Mitte des 19. Jahrhunderts aus Indien eingeführt, um sie für die Erschliessung des riesigen Binnenlandes zu nutzen. Heute leben in der australischen Wüste vermutlich so viele wilde Kamele wie nirgendwo sonst auf der Welt, vermutlich sind es mehr als eine Million Tiere.

Sie gelten in Australien als Plage, da sie Quellen verseuchen und bei der Futtersuche die natürliche Flora zertrampeln. Grundbesitzer in der APY-Region fangen seit Jahren Kamele ein und verkaufen sie. In jüngster Zeit seien sie der grossen Zahl von Tieren, die wegen der Dürre in das Gebiet strömten, jedoch nicht mehr Herr geworden, teilte das Umweltministerium mit.

Neue Evakuierungen

2019 war das trockenste Jahr in Australien seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Die extreme Dürre ist einer der Hauptgründe für die Buschbrände im Land. Diese drohen sich mit einer bevorstehenden neuen Hitzewelle erneut zu verstärken.

In mehreren Regionen wurden deshalb erneut Evakuierungen ausgerufen. «Gehen Sie - und vor allem: Gehen Sie rechtzeitig», forderte am Mittwoch die Polizeiministerin des Bundesstaates Victoria, Lisa Neville. Mit der erneuten Evakuierungsaktion hätten die Behörden «schlicht und ergreifend ein einziges Ziel: Leben retten».