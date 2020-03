Nonstop aus dem Paradies nach Paris

Wie verschiedene Online-Luftfahrtmedien berichten, zeigte sich die französisch-polynesische Fluggesellschaft pionierfreudig: So liess sie in der Nacht vom 14. März auf den 15. März eine Boeing 787-9 Dreamliner abheben, die die Passagiere von Französisch-Polynesien in einem Nonstop-Flug nach Paris brachte. Am Montagmorgen landete der erste Linienflug aus dem Pazifik nach einer Strecke von 15’715 km Länge und knapp 16 Stunden Flugzeit am Aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle.

Because of COVID-19 flight restrictions, Air Tahiti Nui is operating its service to Paris non-stop from Papeete—without its normal stop at LAX. The flight is longer than SIN-EWR and at 15,715 km it is also the longest domestic flight in the world. https://t.co/n0WdZr37iMpic.twitter.com/SyCPPY2jc1

