Noch fünf Kilomter Stau am Gotthard

Wegen eines Pannenfahrzeugs war der Gotthardtunnel am Sonntagabend in beiden Richtungen gesperrt. In der Folge kam es zu einem Stau von bis zu zehn Kilometern. Mittlerweile beträgt er zwischen Faido und Airolo gemäss dem TCS noch fünf Kilometer, was zu einer Wartezeit von einer guten Stunde führt.