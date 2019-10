Mutmasslich psychisch kranker Mann besetzt Museum

Der mutmasslich psychisch kranke Mann war nach Polizeiangaben in der Nacht in das Archäologische Museum des berühmten Ferienorts Saint-Raphaël an der Côte d'Azur eingebrochen. Nach einem vierstündigen Polizeieinsatz wurde er festgenommen und in eine psychiatrische Klinik gebracht. Sein Motiv war zunächst unklar – auf Museumswänden wurden Botschaften auf Arabisch entdeckt.