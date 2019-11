Mord von Journalistin: Mann auf Flucht mit Jacht verhaftet

In Malta ist Yorgen Fenech, ein prominenter Geschäftsmann, im Zusammenhang mit der Ermordung der Journalistin Daphne Caruana Galizia vor zwei Jahren festgenommen worden.

Seine Luxusjacht sei am Mittwochmorgen von den maltesischen Streitkräften vor der Küste gestoppt worden, nachdem sie bereits aus der Marina von Portomaso ausgelaufen war, berichtete die «Times of Malta».

Die Festnahme wurde der Nachrichtenagentur DPA aus Ermittlerkreisen bestätigt. Videos zeigten, wie Sicherheitskräfte die Jacht durchsuchten, nachdem sie in den Hafen zurückgebracht worden war.

Zeugen berichteten, dass die Luxusjacht «Gio» kurz nach dem Verlassen des Hafens gegen 5.30 Uhr von einem Patrouillenboot der maltesischen Streitkräfte (AFM) abgefangen wurde.

Daten von der Website vesselfinder.com, eine Seite, die in Echtzeit anzeigt, wo Schiffe kreuzen, zeigen, dass die Jacht innerhalb einer Stunde nach dem Ablegen wieder an Land war.

Caruana Galizia, eine regierungskritische Bloggerin, war am 16. Oktober 2017 nahe ihrem Haus in Bidnija in ihrem Auto in die Luft gesprengt worden. Die damals 53-Jährige hatte unter anderem über Korruption bei Regierung und Geschäftsmännern auf Malta und deren Verwicklung in den Skandal um die «Panama Papers» recherchiert. Drei Männer wurden festgenommen und angeklagt. Sie sollen den Sprengsatz gebaut und gezündet haben. Wer hinter ihnen steckte, ist bislang unbekannt.