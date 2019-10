Mit gestohlenem Krankenwagen Fussgänger angefahren

In Oslo fuhr am Dienstag ein bewaffneter Mann mit einem gestohlenen Krankenwagen Fussgänger an. Die Polizei fand nach dem Vorfall Waffen und Drogen, wie sie am Dienstag in einer Pressekonferenz mitteilte.

Die beiden Verdächtigen – ein Mann und eine Frau – wurden inzwischen festgenommen. Die Ermittler prüfen Hinweise, dass der festgenommene Mann Kontakte zum rechtsextremen Milieu haben soll. Es sei zu früh, etwas über das Motiv der Tat zu sagen. Die Polizei ging zunächst nicht von einem terroristischen Hintergrund aus.