Dann legt der Chor, der nur aus Mädchen besteht, nach und prangert das Ernährungsverhalten an: «Meine Oma brät sich jeden Tag ein Kotelett, ein Kotelett, ein Kotelett. Weil Discounter-Fleisch so gut wie gar nix kostet. Meine Oma ist 'ne alte Umweltsau.» Am Ende des Videos sagen die Mädchen mit ernstem Blick in die Kamera: «We will not let you get away with this.» Auf Deutsch: «Wir werden euch damit nicht durchkommen lassen.»

Auf Twitter sorgt das Video für Empörung:

WDR, wie erbärmlich ist das denn? pic.twitter.com/bUcwNiIOHt — Mario (@marioderheide) December 27, 2019

Gab es das nicht früher in Diktaturen - Volkserziehung über „Comedy“/Theater? Wer bringt den instrumentalisierten Kindern noch eine differenzierte Sicht bei? ?@WDR? #wdrhttps://t.co/qVSynGM4Mi — Alex (@AlexE1789) December 27, 2019

Auch wird dem WDR 2 Comedy-Kinderchor unter anderem Scheinheiligkeit vorgeworfen, weil der Chor im Oktober durch Südkorea tourte. Der Sender rechtfertigt das Video mit Satire, die unterschiedliche Reaktionen ausgelöst habe.