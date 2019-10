Mann tötet vier Polizisten bei Messerattacke in Paris

Abteilung gegen Extremismus

Die Umgebung des Polizei-Hauptquartiers wurde von Sicherheitskräften abgeriegelt. Es liegt im Herzen der Stadt, in Laufweite der Pariser Kathedrale Notre-Dame auf der Seine-Insel Île de la Cité. In der Gegend sind in der Regel viele Touristen unterwegs.

Bildstrecke: Tödlicher Angriff im Pariser Polizeipräsidium