Mann fängt Baby auf

Eine Überwachungskamera filmte eine unglaubliche Rettungsaktion. Zwei Frauen besuchten am 7. Dezember in Hurricane im US-Bundesstaat Utah ein Pfandhaus. Laut Bill Reel, dem Filialleiter des Pfandhauses, kamen die Frauen mit einem Baby ins Geschäft. Sie setzten es auf die Ladentheke und schauten Waffen an.