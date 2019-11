Terror-Akt auf London Bridge: Polizei erschiesst Messerangreifer

Der Chef der Anti-Terror-Einheit, Neil Basu, brachte etwas Licht ins Dunkle: Ein Verdächtiger sei von der Polizei erschossen worden. Er habe einen Sprengsatz bei sich gehabt, bei dem es sich aber wohl um eine Attrappe gehandelt habe, sagte er zu den Medien.

Zwischenfall am frühen Nachmittag

Um 13.58 Uhr sei die Londoner Polizei wegen eines Messerangreifers zur London Bridge gerufen worden, teilte die Metropolitan Police mit. Die Brücke wurde von den Behörden zunächst gesperrt. Auf TV-Bildern war zu sehen, wie zahlreiche Menschen das Gebiet fluchtartig verliessen.

Mehrere Nutzer teilten auf Twitter Handy-Videos des Geschehens. So lässt sich aus mehreren Perspektiven der Moment des Zugriffs durch bewaffnete Polizisten rekonstruieren. So ist zunächst eine Traube von Menschen zu sehen, die offenbar einen Mann am Boden fixiert hat. Im Hintergrund ist zu hören, wie der Macher des Videos sagt: «Er hat ein Messer».

Dann kommen zwei bewaffnete Polizisten hinzu und ein Grossteil der Menge rennt davon. Zuletzt zieht einer der Polizisten einen Mann zur Seite, der den mutmasslichen Angreifer offenbar festhält. Dann ist ein Schuss zu hören und das Video bricht ab.

Die Polizei habe den Vorfall rasch und vorsorglich wie einen Terror-Akt behandelt, teilte sie mit. Premierminister Boris Johnson teilte per Twitter mit, er werde über den Vorfall auf dem Laufenden gehalten und dankte den Einsatzkräften für ihre «unverzügliche Reaktion».

2017 hatte es schon einmal einen Vorfall auf der London Bridge gegeben. Damals starben in der britischen Hauptstadt acht Menschen, nachdem Terroristen mit einem Transporter erst drei Menschen auf der London Bridge umgefahren und anschliessend fünf weitere am Borough Market erstochen hatten. Polizisten erschossen die drei Täter.