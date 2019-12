Lawinendrama: Bozener Justiz ermittelt gegen fünf Personen

Nach dem Lawinenunglück mit drei toten Deutschen im Südtirol ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen fünf Personen. Sie seien wegen mehrfacher fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Herbeiführung eines Lawinenunglücks in das Ermittlungsregister eingetragen worden, teilte die Staatsanwaltschaft in Bozen am Montag mit.