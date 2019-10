Kitzbühel in Schockstarre

Die Maschinen verarzten die aufgerissene Strasse wie eine klaffende Wunde, Bohrer bohren, eine Walze walzt, Arbeiter bellen Kommandos. Kitzbühel in den Tiroler Alpen rüstet sich für die anstehende Wintersportsaison. Vorbei schlendern Touristen, zwischen Lobster-Restaurants und Luxusuhr-Boutiquen. Zumindest hier in der Fussgängerzone wirkt an diesem Montag alles wie immer. Das gleichmässige Rattern der Maschinen hört sich nach Alltag an, nach Alltäglichkeit, nach Normalität.