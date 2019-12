In der Kirche von Herzogenbuchsee ist es noch zu gefährlich

Wie sich die Kirche von innen präsentiert, das bleibt dem Betrachter hingegen verborgen. Denn auch am Freitag blieb die Kirche gesperrt. «Wegen Einsturzgefahr darf sie weiterhin nicht betreten werden», sagt Kirchgemeindepräsident Christoph Tanner. Die Kirche sei zwar grundsätzlich stabil. Doch die Gipsdecke bereite Sorgen: Teile der Decke hätten sich gelöst – es seien auch schon grössere Stücke davon heruntergestürzt. Und so wolle man denn kein Risiko eingehen: «Wir wollen keine Verletzten», so Tanner.

Einen Eindruck davon, wie es in der Kirche derzeit aussieht, vermitteln einzig die Bilder, die in einer Medienmitteilung der Kirchgemeinde verschickt worden sind. Sie wurden von der Tür aus gemacht.

Wappenscheiben intakt

Besser sieht die Situation in jenem Teil der Kirche aus, in dem sich die Orgel befindet. Weshalb dort, wie Christoph Tanner bestätigt, auch mit den Rückbauarbeiten an der Orgel begonnen werden konnte. Das Wasser sei über die Lüftungskanäle direkt in die Orgel gelangt. Die 2400 Orgelpfeifen müssen nun ausgebaut werden. Diese Arbeiten würden noch längere Zeit in Anspruch nehmen, sagt der Kirchgemeindepräsident. Und dies, nachdem die Orgel bis im März dieses Jahres für rund 150’000 Franken revidiert worden war. Ihre Wiederinstandsetzung werde nach dem Brand nun «mindestens so viel» kosten, sagt Tanner.

Er beschreibt, wie es im restlichen Teil des Gebäudes aussieht: Obwohl die Löcher im Dach mittlerweile zugedeckt und unter grösster Vorsicht Trocknungsgeräte installiert worden seien, sei es in den Räumlichkeiten immer noch nass. Sodass sich zusammen mit dem heruntergefallenen Gips auf dem Boden eine Art «Brei» gebildet habe.

Immerhin: Die Glocken und die Fenster haben den Brand offenbar gut überstanden. Auch die Wappenscheiben seien noch intakt, sagt Tanner. Zumindest soweit er das bisher habe beurteilen können. Denn aus der Nähe betrachten konnte er sie noch nicht. Aus dem gleichen Grund ist auch noch unklar, in welchem Zustand sich die Bänke und die Kanzel befinden. Gerettet werden konnten derweil die Krippenfiguren und die Abendmahlkelche.

«Eine Million wird diesmal nicht reichen»

Wie hoch sich die Kosten für die Sanierung der historischen Kirche mit Baujahr 1728 beziffern, ist laut Tanner noch offen. Diese würde aber sicher teurer ausfallen als jene voriges Jahr, die rund 1,15 Millionen Franken gekostet hat. Denn diesmal seien auch Arbeiten am Kirchturm nötig, in dem schon länger keine Sanierungen mehr vorgenommen worden seien, so Tanner. «Eine Million wird diesmal nicht reichen.»