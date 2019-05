Hobby-Forensiker und ihre eigenen Thesen zu Notre-Dame

Doch so still es an der Kathedrale ist, so laut sind die Diskussionen, die nun seit vier Wochen geführt werden. Unklar ist, ob es auf eine der zentralen Fragen jemals eine Antwort geben wird: Wie konnte es zu dem Brand kommen? Die Ermittlungen der Pariser Polizei dauern an. Nach wie vor lautet die offizielle Stellungnahme: Ein Unfall ist die wahrscheinlichste Brandursache. Aktuell sind Experten damit beschäftigt, genau zu rekonstruieren, wie sich das Feuer ausbreitete. Frühestens in einem Monat sei mit ersten Ergebnissen der Untersuchungen zu rechnen, heisst es von der Staatsanwaltschaft, die ein Verfahren eröffnet hat wegen «unfreiwilliger Zerstörung durch Feuer».

Doch viele Franzosen versuchen sich lieber selbst als Forscher, als auf die Schlüsse der Experten zu warten. Im Internet werden Videos geteilt, auf denen erfolglos an Eichenstämmen herumgezündelt wird. Damit soll bewiesen werden, dass die These eines Unfalls nicht haltbar ist. Denn, so die Logik der Hobby-Forensiker, wenn es so schwer ist, eine Eiche in Brand zu setzen, wie kann dann innerhalb weniger Stunden der gesamte Eichendachstuhl von Notre-Dame Feuer fangen?

Am Sicherheitspersonal gespart

Experten wie Benjamin Truchot vom Nationalen Institut für Industrie und Risiken erklären, dass es im Fall der Kathedrale entscheidend sein dürfte, dass der Brand im Inneren des Dachstuhls ausgebrochen sein dürfte, also vor Wind geschützt. Ausserdem habe die Geschichte immer wieder gezeigt, dass auch massive Strukturen wie ein Kirchenschiff ohne Mühe Feuer fangen können, so zum Beispiel die Kathedrale von Chartres 1836. Verschiedene chemische Analysen wurden im Inneren von Notre-Dame vorgenommen, um festzustellen, ob sich Spuren von Brandbeschleuniger finden lassen. Ergebnis: negativ.

