Greta Thunberg reist für Klimademo nach Lausanne

Klimaaktivistin Greta Thunberg wird am ersten Jahrestag der Klimastreikbewegung in der Schweiz am 17. Januar teilnehmen. Danach reist sie voraussichtlich weiter nach Davos ans Weltwirtschaftsforum WEF.

Die Ankündigung der Kundgebung erfolgte auf der Website des Schweizer Klimastreikkollektivs climatestrike.ch. Die Organisation lädt alle Aktivististinnen und Aktivisten des Landes ein, sich an dieser nationalen Demonstration an der Seite von Thunberg zu beteiligen.