Fünf Festnahmen nach spektakulärem Raub in Tirana

Zwei Wochen nach dem Aufsehen erregenden Raubüberfall auf eine Passagiermaschine am Flughafen von Tirana sind fünf Verdächtige festgenommen worden. Zunächst hatte die Polizei die Festnahmen von vier in Albanien ansässigen Verdächtigen im Alter zwischen 25 und 38 Jahren gemeldet. Am Montagabend gab sie eine weitere Verhaftung bekannt. Den Verdächtigen wird demnach bewaffneter Raub und illegaler Waffenbesitz zur Last gelegt.