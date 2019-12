Frontalkollision bei Biel fordert ein Todesopfer

Bei einer Frontalkollision zwischen zwei Autos bei Meinisberg, zwischen Biel und Solothurn, ist am Sonntag eine Beifahrerin getötet worden. Der schwere Verkehrsunfall passierte am Sonntag kurz nach 16 Uhr, wie Kantonspolizei und Regionale Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland am Montag mitteilten.