Föhnsturm bringt turbulentes Wetter

Durch den vielen Saharastaub in den höheren Luftschichten, bilden sich häufig deutlich mehr Wolken als die Wettermodelle dies berechnen. Dies war gestern Ostersonntag der Fall, und auch heute Ostermontag ist der Himmel vielerorts alles andere als blau, wie MeteoNews berichtet. Die meisten Wolken dürften die Schweiz am Dienstag erreichen. Am Mittwoch sowie am Donnerstag scheint zumindest in den östlichen Landesteilen wieder öfters die Sonne.

Es bleibt vorerst warm

Dennoch ist es in diesen Tagen weiterhin warm, die Temperaturen erreichen am Ostermontag 19 bis 23 Grad, am Dienstag werden 19 bis 21 Grad erreicht und am Mittwoch und Donnerstag liegen die Höchstwerte bei 21 bis 23 Grad. In den Alpentälern ist mit Föhnunterstützung zum Teil noch das ein oder andere Grad mehr möglich, selbst ein Sommertag ist nicht ganz ausgeschlossen.

Für die 25-Grad-Marke bräuchte es allerdings sowohl Föhn wie auch ausreichend Sonnenschein. An das Temperaturniveau von April 2018, als lokal fast 30 Grad gemessen wurden, reicht es dieses Jahr bei Weitem nicht heran.

Kaltfront im Anmarsch

Auf der Alpensüdseite hingegen beginnen sich am Montagabend die Wolken am Alpenhauptkamm zu stauen, in der zweiten Nachthälfte setzen Niederschläge ein, die bis am Donnerstag anhalten können. In Summe sind speziell im Tessin verbreitet 50 bis 80, lokal bis über 100 Liter Regen pro Quadratmeter zu erwarten.

Am Donnerstag lässt der Föhn dann allmählich nach, und von Westen überquert uns in der Nacht auf Freitag eine Kaltfront. Sie bringt verbreitet kräftige Regengüsse, die Schneefallgrenze sinkt unter 1500 Meter und es erfolgt ein Temperatursturz von gut 10 Grad.