Feuerwalze nähert sich Metropole Melbourne

EMERGENCY WARNING - BUSHFIREIncident Location: 5Km N Of Suggan BugganThis Emergency Warning is being issued for Suggan Buggan.The safest option is to take shelter indoors immediately. It is too late to leave.More details at https://t.co/pYoqBdHRQjpic.twitter.com/HzhflWXO5t — VicEmergency (@vicemergency) December 30, 2019

Es sei auch nicht möglich, allen Besuchern in dem Gebiet zu helfen. Einige der Brände waren so heftig, dass hunderte Feuerwehrleute abgezogen wurden. Es sei für sie zu gefährlich, in dem Buschland zu bleiben, sagte Einsatzleiter Ben Rankin.

In Bundoora rund 16 Kilometer nördlich des Stadtzentrums von Melbourne konnten Feuerwehrleute einen Buschbrand vorläufig zurückdrängen, das Feuer war nach Angaben der Rettungskräfte aber weiter nicht unter Kontrolle. Fernsehbilder zeigten, wie Löschflugzeuge vorsorglich Wasserladungen über Wohngebieten niedergehen liessen und Bewohner ihre Häuser mit dem Gartenschlauch abspritzten, um ein Übergreifen der Flammen zu verhindern.

«Sehr gefährlicher Tag» mit Blitzen

Auch im Bundesstaat South Australia war die Lage weiter angespannt. Es drohe ein «sehr gefährlicher» Tag mit Gewittern, die zahlreiche Blitze, aber keinen Regen bringen sollten, sagte Feuerwehrchef Brenton Eden.

Tausende Touristen und Einwohner verlassen grosse Teile des Bundesstaates Victoria. Die Behörden hatten wegen der Gefahr weiterer Buschbrände Anwohner und Feriengäste zur sofortigen Evakuierung aufgrund der extremen Wetterbedingungen aufgerufen.

EMERGENCY WARNING - Dunns Road (Snowy Valleys LGA)Fire is burning south of Snowy Mountains H'way in the Ellerslie Range west of Ellerslie and Yaven Creek Rds. Fire activity is increasing on eastern side. Fire is spotting in the Yaven Creek Road area.#nswrfs#nswfirespic.twitter.com/FKk7t7Z90s — NSW RFS (@NSWRFS) 30. Dezember 2019

Die australische Hauptstadt Canberra sagte wegen der Brandgefahr ein geplantes Silvesterfeuerwerk ab. Die Stadtverwaltung der Millionenmetropole Sydney, der Hauptstadt des Bundesstaates New South Wales, hat sich über eine Petition mit 260'000 Unterschriften hinweggesetzt, die sich gegen das Spektakel aussprechen und die die Finanzmittel von umgerechnet vier Millionen Euro für das Feuerwerk stattdessen zur Bekämpfung der Brände und zur Unterstützung betroffenen Landwirte einsetzen wolle.

Unter dem politischen Druck erklärte die Regierung, sie werde die freiwilligen Feuerwehrleute für Einkommensverluste entschädigen, da die diesjährige Buschfeuersaison arbeitsintensiver sei. Premierminister Scott Morrison sagte, dass Zahlungen von bis zu 6000 australischen Dollar (rund 4100 Franken) für Berechtigte zur Verfügung stehen würden, die mehr als 10 Tage im Einsatz verbracht hätten. Die Buschfeuer wüten seit September in fünf Bundesstaaten Australiens.