«Es ist schon eindrücklich, was das auslöst»

Das Neugeborene, das am Samstagmorgen beim Werkhof Därstetten in einer Kartonschachtel gefunden wurde, ist in den Tagen danach Gesprächsthema Nummer eins im Dorf. «Die Betroffenheit in der Bevölkerung ist spürbar gross», sagt Gemeindepräsident und SVP-Grossrat Thomas Knutti.