«Er wirkte seltsam weggetreten»

Die menschlichen Abgründe verstecken sich inmitten der Idylle. Der Weg zum Hof in Ruinerwold führt vorbei an Windmühlen, vielen Schafen und noch mehr Kühen. Die Häuser im Nordosten der Niederlande sind aus braunem Klinker und tragen opulente Walmdächer, Grachten zerfurchen das flache Land, die Hausboote darauf liegen träge in der Sonne.