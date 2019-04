Einbruch mit Todesfolge

Zugetragen hatte sich der Einbruch bereits am 19. März, wie die Baselbieter Polizei am Freitag mitteilte. Die Einbrecher griffen ihn im Innern seines Haus an und verletzten ihn schwer. Der Bewohner verstarb am 22. März im Spital.

Zwei Männer festgenommen

Nach Auskunft der Staatsanwaltschaft wurde aus ermittlungstaktischen Gründen erst nach mehr als einem Monat über das Verbrechen informiert. Die Tatumstände seien nach wie vor unklar.

Die mutmasslichen Täter konnten inzwischen im Zuge einer internationalen Fahndung in Frankreich festgenommen werden. Laut Staatsanwaltschaft handelt es sich um zwei Rumänen im Alter von 21 und 30 Jahren, die sich derzeit in Frankreich in Haft befinden. Sie sollen an die Strafverfolgungsbehörden des Kantons Baselland ausgeliefert werden. Das entsprechende Prozedere sei im Gange, heisst es in der Mitteilung,