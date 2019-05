Eiffelturm wegen eines Kletterers evakuiert

Ein Kletterer hat mehrere Stunden in schwindelerregender Höhe an der Stahlkonstruktion des Pariser Eiffelturms ausgeharrt. Das weltberühmte Wahrzeichen war am Montagnachmittag für Besucher gesperrt worden, als der Mann den Turm hinaufkletterte. Gegen 22 Uhr konnten Rettungskräfte den Mann in Sicherheit bringen.