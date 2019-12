Durstiger Koala stoppt Velofahrerin

Die Australierin Anna Heusler wurde am Freitag für einen Koala zur Heldin. Die Velofahrerin war mit Freunden in der Nähe von Adelaide unterwegs, als sie auf der Strasse einen durstigen Koala entdeckte. Das Tier schien Hilfe zu wollen, also zögerte die Frau nicht. Sie teilte ihr Wasser mit dem Koala. Anschliessend begleitete die Helferin das Tier zurück in die Natur.