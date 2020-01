Dieses Auto pflügt sich durchs Krabbenmeer

Nach ein paar Tagen kehren dann die Weibchen noch einmal an den Strand zurück und lassen die Eier von den Wogen ins Meer hinaustragen. Die Eier lösen sich beim Kontakt mit dem Wasser auf. Die geschlüpften Krabbenbabys leben dann in Schwärmen als Zooplankton, bis sie aufs Land an ihren Geburtsort zurückkehren. Dies geschieht nur alle zehn Jahre – in einer Migrationswanderung, die Generationen übergreift. (scs)