Berner Kioskbetreiber-Paar unter den Todesopfern in Sri Lanka

Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten teilt auf Anfrage mit, es unterstütze zurzeit eine in der Schweiz beheimatete Familie, deren Eltern unter dem Todesopfern seien. Die beiden Söhne überlebten den Anschlag offenbar.

Ein Verwandter der Familie, Rajeef Nadarajan, hat am Sonntagmorgen mit seinem Onkel in Sri Lanka telefoniert. Von ihm habe er vom Tod des Ehepaars erfahren. Das Paar sei für ein Familienfest nach Sri Lanka geflogen, um anschliessend die Ferien auf der Insel zu verbringen. In einem der Hotels, in dem Anschläge verübt wurden, sollen sie ums Leben gekommen sein.

Der Berner Kiosk, den das Ehepaar seit vielen Jahren betrieb, war zuvor von Nadarajan betrieben worden. Nach rund vier Jahren übergab er ihn seinen Verwandten. Hans-Peter Gauch, der Vermieter und Hauswart des Kioskes, hatte ein freundschaftliches Verhältnis zum Ehepaar. Was mit dem Kiosk nun passiert, sei noch ungewiss, sagt Gauch dem «Bund».

In der Tragödie vereint



Die tamilische Gemeinschaft in Bern ist über die Ereignisse in Sri Lanka sehr betroffen. Die Mitglieder des Vereins Saivanerikoodam des Hindutempels im Haus der Religionen veröffentlichten eine Stellungnahme auf tamilisch auf ihrer Facebook-Seite, worin sie die Attentate scharf verurteilen. «Die Tragödie vereint unser Volk», sagt Sivakeerthy Thillaiambalam, Mitglied im Vorstand Haus der Religionen.

Thillaiambalam kannte das ums Leben gekommene Ehepaar nicht persönlich. Doch die beiden, die dem hinduistischen Glauben angehörten, seien auch Besucher des Tempels in Bern gewesen. Am kommenen Freitag soll im Tempel für die Opfer der Anschläge eine Gedenkfeier stattfinden, so Thillaiambalam.