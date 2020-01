Belgischer Schäferhund verletzte seine Besitzerin tödlich

Die Freiburger Kantonspolizei hatte am Mittwoch mitgeteilt, am Dienstag sei eine Patrouille zum Trainingsplatz für Hunde in Auboranges gerufen worden. Dies, weil dort eine bewusstlose Frau liege.

Als die Polizisten vor Ort eintrafen, griff der belgische Schäferhund eine Polizistin an und biss sie in den Arm. Danach erschoss der Kollege der Polizistin den Hund. Die Polizistin wurde verletzt ins Spital gebracht.

Zuletzt zeigte sich, dass die bewusstlose Frau tot war. Schon am Mittwoch schrieb die Freiburger Kantonspolizei, wahrscheinlich habe der Hund die Frau angegriffen und tödlich verletzt.