Australien: Diese Tierretter werden als Helden gefeiert

Filmemacher Sam McGlone kämpft derzeit mit seiner Familie gegen die Brände in der Nähe seiner Heimatstadt Braidwood. Dabei fand McGlone auch ein Baby-Kanguru. Er postete ein Video der Rettung des kleinen Tieres auf Instagram. Er wickelte das Baby in ein Tuch und brachte ihm Wasser. Am Ende des Videos sagt er: «Ich habe ihn heute aus dem Feuer gerettet. Wir haben dich, Kumpel, keine Sorge, jetzt habe ich dich.»

Damian Campbell-Davys hat die Aufgabe, die Tanks der Feuerwehrautos mit Wasser zu füllen. Als er mit seinem Fahrzeug in der Region nahe der Stadt Nerriga in New South Wales unterwegs war, entdeckte er einen jungen Koala, der aus einem Kiefernwald heraustaumelte. Damien holte das völlig erschöpfte Tier zu sich an Bord, gab ihm Wasser und brachte ihn in Sicherheit. Im Netz wird Damien, der die Bilder des Tieres in seinem Truck veröffentlichte, als Held gefeiert. «Dies ist ein kleiner Lichtblick in diesem Alptraum», sagt er zum Sydney Morning Herald.