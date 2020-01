Angeklagter gesteht Mord an slowakischem Journalisten

Am Abend des 21. Februar 2018 hatte Jan Kuciak in Velka Maca seinem Mörder die Tür geöffnet. Der erschoss ihn noch auf der Schwelle. Unerwartet für den Mörder tauchte dann die ebenfalls 27-jährige Verlobte Kuciaks auf. Der Täter folgte ihr in die Küche und erschoss auch sie.

Seitdem hat sich die Slowakei verändert. Bei den Parlamentswahlen am 29. Februar könnten neue Parteien gewinnen, mit Kandidaten, die noch keine Berufspolitiker sind. Der Prozess, der am Montag begonnen hat, kann den neuen, liberalen Strömungen nochmals Aufwind geben. Vor Gericht stehen eine Frau und drei Männer. Darunter der Unternehmer Marian Kocners. Er soll den Mord in Auftrag gegeben haben.

Schon bald nach der Tat führten die Spuren zu ihm. Kuciak hatte umfassend in Kocners Universum recherchiert, in dem Steuerhinterziehung in Millionenhöhe noch zu den kleineren Sünden zählt. Kocners hatte dem Journalisten gedroht, der hatte die Polizei um Hilfe gebeten, aber keine erhalten.

Penible To-do-Listen zeigen, wie Kocner den Staat unterwandert hatte

Noch aus dem Gefängnis heraus gab Marian Kocner seinen Vertrauten genaue Anweisungen. Penible To-do-Listen schickte er etwa an einen früheren Mitarbeiter des Slowakischen Nachrichtendienstes SIS. Kocner hatte lange mit ihm zusammengearbeitet. Die handschriftlichen Zettel, welche die Tageszeitung Denník N veröffentlicht hat, zeigen erneut, wie der 56-jährige Geschäftsmann den Staat unterwandert hatte. Er behandelte Politiker, Beamte, Staatsanwälte und Geheimdienstler teils wie seine Angestellten. Sein Netz aus Betrug, Korruption und Erpressung reichte bis in höchste Kreise – und Kocner fühlte sich offensichtlich unverwundbar. Er genoss nicht zuletzt den Schutz des damaligen Premiers Robert Fico.

Allen Angeklagten droht eine lebenslängliche Haftstrafe – nach slowakischem Recht können Verurteilte erst nach 25 Jahren, statt nach 15 wie in Deutschland, zur Bewährung frei kommen. Kocner muss sich gleichzeitig in einem weiteren Prozess wegen gefälschter Wechsel im Wert von 69 Millionen Euro verantworten – der Fall liegt Jahrzehnte zurück. Allein dafür drohen ihm bis zu zwölf Jahre Haft.