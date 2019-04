86-jährige BMW-Lenkerin kracht nach Irrfahrt in Schaufenster

Eine 86-jährige Frau hat am Donnerstagvormittag in Buchs SG die Kontrolle über ihr Auto verloren. Nach mehreren Zusammenstössen prallte das Auto ins Schaufenster eines Ladens. Die Frau wurde verletzt und ins Spital gebracht.

Beim Unfall entstand laut Polizei ein Schaden von mehreren zehntausend Franken. Die 86-Jährige war rückwärts aus einem Parkplatz gefahren und dabei in einen Zaun und einen Veloständer geprallt. Sie legte den Vorwärtsgang ein und fuhr weiter. Kurze Zeit später krachte sie in einen weiteren Velounterstand. Durch die Wucht des Aufpralls riss es am Auto die linke vordere Antriebswelle und das rechte Rad ab.