86-jähriger Senior auf Chaosfahrt

Der Unfall ereignete sich gemäss Polizeiangaben vom Dienstag am Montagmorgen kurz nach 10 Uhr an der Wetentalstrasse.

Beim Manövrieren sei der Rentner mit einem hinter ihm durchfahrenden Fahrzeug kollidiert. Hierauf gab der 86-jährige Unfallverursacher rückwärtsfahrend Gas. Mit verhältnismässig hohem Tempo sei er in der Folge von der Strasse abgekommen, wo er in ein parkiertes Fahrzeug knallte. Aufrund der hohen Aufprallgeschwindigkeit wurde dieses in ein weiteres Fahrzeug hinein gestossen. Der Sachschaden dieser Irrfahrt beläuft sich auf rund 80'000 Franken.