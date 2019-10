39 Leichen in Lastwagen gefunden

Grausiger Fund in Grossbritannien: 39 Leichen, darunter die eines Teenagers, wurden in einem Lastwagencontainer in Essex, Grossbritannien, gefunden. Ein 25-jähriger Lastwagenfahrer aus Nordirland wurde wegen Mordverdachts festgenommen. Es wird davon ausgegangen, dass der LKW aus Bulgarien stammt und am Samstagabend in Holyhead, Wales, eintraf. Dies berichtet «BBC».