37 Schweizer verunfallen in Swasiland

Beim Unfall wurden viele der Insassen leicht bis mittelschwer verletzt, wie das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) bestätigt. Viele der Reisenden haben Prellungen davongetragen.

Zehn Verletzte ins Spital gebracht

Wie eine Sprecherin des Reise-Unternehmens Cruisetour AG, das die Reise organisiert hatte, gegenüber dem «Blick» sagt, hatte die Gruppe Glück. Unter den Reisenden befand sich auch ein Arzt, der sich sofort um die Verletzten kümmerte.

Zehn verletzte Schweizer mussten im Anschluss an den Unfall in ein Spital gebracht und behandelt werden. Zwei davon wurden mittlerweile in ein Spital in Johannesburg in Südafrika überführt. Über die Schwere der Verletzungen ist noch nichts bekannt. Die restliche Reisegruppe konnte ins Hotel zurückkehren und wurde dort nochmals medizinisch versorgt.