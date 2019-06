18 Kilometer Pfingststau – Auto durchschlägt Leitplanke in Uri

Auf der Gotthard-Autobahn A2 im Kanton Uri ist in der Nacht auf Samstag ein Auto mit italienischen Kennzeichen in die Leitplanke gefahren. Der Lenker wurde «erheblich» verletzt. Die A2 blieb danach mehrere Stunden gesperrt.

Der Verkehr staute sich im Anschluss bereits am frühen Morgen auf bis zu zehn Kilometern. Bis kurz nach 10 Uhr wuchs der Stau zwischen Altdorf und Göschenen in Richtung Süden auf 18 Kilometer an – allerdings hatte das mit der Verkehrsüberlastung wegen Pfingsten zu tun. TCS Verkehrsinformation schätzt die Wartezeit auf über drei Stunden.