Die wahnwitzige Strategie des Tesla-Chefs

Das Wahnwitzige an diesem Scorpio-Vergleich ist indes, dass es durchaus Parallelen gibt zu jenem Twitter-Eintrag, dessentwegen sich der Chef des Elektroautobauers Tesla unter der Fallnummer 18-08048 von diesem Dienstag an vor Gericht verantworten muss.

Just because he has a flamethrower and I have a flamethrower doesn’t mean … um … ok fine I’m Hank Scorpio — Elon Musk (@elonmusk) November 27, 2019

Musk hatte den britischen Höhlentaucher Vernon Unsworth im Sommer 2018 als «pedo guy» bezeichnet, als «Pädo-Typen» also. Diese Beleidigung steigerte er in einer Mail an einen Journalisten des Portals Buzzfeed (den er darin ein «fucking arsehole» schimpfte, ein «beschissenes Arschloch») zu «Kinder-Vergewaltiger» und forderte den Reporter auf, gefälligst nicht mehr derart positiv über Unsworth zu berichten.

Man sollte lieber mal recherchieren, ob der Höhlentaucher einst womöglich ein zwölf Jahre altes Kind geehelicht habe. Dann entschuldigte sich Musk für den später gelöschten Tweet, und gewöhnlich wird so ein Fall gegen Zahlung einer geheimen Summe unter den Teppich gekehrt.

«‹Pedo guy› war ein übliches Schimpfwort in Südafrika. Es ist gleichbedeutend mit ‹gruseliger alter Mann›.»Elon Musk

Die beiden Parteien jedoch hatten überhaupt kein Interesse an einer aussergerichtlichen Einigung. Unsworth war damals an der weltweit medial begleiteten Rettungsaktion der thailändischen Jugendfussballmannschaft beteiligt, die zwei Wochen in einer überschwemmten Höhle festsass. Die von Musk angebotene Hilfe hatte er als «PR-Trick» bezeichnet und gesagt, Musk solle sich sein Mini-U-Boot «dorthin stecken, wo es wehtut». Es folgten der Pedo-guy-Tweet, die Mail an den Journalisten und die Klage von Unsworth wegen Verleumdung.

Laut Gerichtsunterlagen, die dieser Zeitung vorliegen, rechtfertigte Musk seinen Tweet so: «Ich wollte keinesfalls insinuieren, dass sich Mister Unsworth der Pädophilie schuldig gemacht hat. ‹Pedo guy› war ein übliches Schimpfwort in Südafrika, wo ich aufgewachsen bin. Es ist gleichbedeutend mit ‹gruseliger alter Mann›, es wird dazu benutzt, sich über das Aussehen und Verhalten einer Person lustig zu machen – nicht, ihn der Pädophilie zu beschuldigen.»