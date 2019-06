Madonna fühlt sich durch NYT-Porträt «vergewaltigt»

Das Porträt zeige, dass die «ehrwürdige ‹NYT›» einer der «Gründerväter des Patriarchats» sei, schrieb die Sängerin weiter. «Und ich sage: Tod dem Patriarchat, das tief in der Struktur unserer Gesellschaft verankert ist.»

«Ich bereue, Zeit mit der Journalistin verbracht zu haben»

Sie habe «Tage und Stunden und Monate» mit der Autorin des Artikels, der Journalistin Vanessa Grigoriadis, verbracht und ihr Zugang zu einer Welt verschafft, die vielen Menschen verschlossen bleibe, schreibt Madonna. «Ich bereue, auch nur fünf Minuten mit ihr verbracht zu haben. Ich fühle mich vergewaltigt. Und ja, ich darf diese Analogie verwenden, weil ich mit 19 vergewaltigt wurde.»

In dem «NYT»-Porträt beschrieb Grigoriadis, wie Madonna auf dem Höhepunkt ihrer Karriere in den 1980er Jahren als «höchst autobiografischer, über-selbstbestimmter, hypersexualisierter weiblicher Popstar» zu einem dominanten Vorbild der Weiblichkeit in den USA geworden sei. Inzwischen sei sie aber eine Sechzigjährige, die ihren Platz zwischen Künstlern suche, die «zwei Generationen jünger» seien.