Frankreichs Superheld

Franky Zapata fliegt auf der Avenue des Champs-Élysées mit seinem «Flyboard Air» – mit dem Eiffelturm im Hintergrund. (Foto: Charles Platiau/Reuters)

Dabei ist Zapata nicht einmal Ingenieur. Eher ein Extremsportler mit Tüftlertalent und Abenteuerdrang. In Marseille aufgewachsen, begann er als 16-Jähriger, Jetski zu fahren. Das tat er sehr erfolgreich. Zweimal wurde er Weltmeister. 2010 hatte er genug. In einer Werkstatt in der Nähe von Marseille entwickelte er das Flyboard, eine fliegende Plattform, angetrieben von einem Jetski-Motor, der Wasser durch einen Schlauch pumpt. Das Ding kam gut an, Zapata pröbelte weiter, bis er vor drei Jahren das Flyboard Air ge­fertigt hatte, ein Gefährt, das ohne Wasserdruck auskommt und dank fünf Düsen abhebt. Die Tests führte er selber durch. Der erste sei missglückt, erzählt Zapata in einem Interview. Er habe zwei Finger ver­loren, als er mit der Maschine in die Wand der Werkstatt krachte. Aufhören habe er nicht können, trotz der Einwände seiner Frau. Fliegen wollte er. Nichts anderes.

Auch die Behörden hielten ihn am Boden. Fünf Monate lang verboten sie seine Flugversuche, zu gefährlich. Zapata überlegte, auszuwandern, obwohl er das nicht wollte. Mehrere Länder hätten sich um die Erfindung bemüht, unter anderem die USA. Nach Gesprächen konnte er sich mit dem Verteidigungsministerium einigen. Er bekam eine Flugbewilligung, dazu 1,3 Millionen Euro, um das Flyboard zu verbessern. Man könne das Gerät eventuell für den Transport brauchen, heisst es beim französischen Militär. Oder für Angriffe bei Einsätzen in Städten. Zapata scheint die kriegerische Anwendung nicht zu stören.

Heute schafft es Zapata auf 150 Meter Höhe und auf ein Tempo von 140 km/h. Das Kerosin reicht aber höchstens für zehn Minuten. In Zukunft soll das Flyboard schneller fliegen, vor allem soll es länger durchhalten. So lange wohl, dass Zapata ohne Nachtanken über den Ärmelkanal gelangt. Wie Blériot im Jahr 1909.